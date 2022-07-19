Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

AA - Gürkan Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sakarya'da meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İmge S. (21) yönetimindeki 34 ELF 550 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ş. (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluşan bölgede trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otomobilin tıra çarpması sonucu iki kişi yaralandı

Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi'nde Fahrettin B. yönetimindeki 54 AK 375 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Yüksel B. idaresindeki 06 HB 7715 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gürkan Özer - Güncel

Anadolu Otoyolu Jandarma Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title