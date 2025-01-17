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Sakarya'da Metrobüs Projesi İçin Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Sakarya'da Metrobüs Projesi İçin Altyapı Çalışmaları Sürüyor
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Sakarya'da 17 kilometrelik metrobüs hattı için altyapı çalışmaları başladı. SASKİ, hattın güvenli su tahliyesi için 1500 metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı inşa ediyor.

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayında Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi arasında hizmet sunması planlanan metrobüs hattının altyapısını hazırlamak için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından bu hatta 1500 metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı inşa ediliyor.

Bu hat, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkın riskini ortadan kaldırarak metrobüs güzergahında güvenli su tahliye sistemi oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ve iş gücüyle hayata geçireceği projeyle Sakarya ülke genelinde metrobüs kullanan ikinci şehir unvanına sahip olacak.

Metrobüs projesinin altyapısını güçlendirmek için yağmur suyu hattı inşa eden SASKİ, bölgedeki su tahliye kapasitesini artıracak ve taşkın riskini ortadan kaldıracak.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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