Sakarya'da Metrobüs Hattı Kapsamında Trafik Düzenlemesi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi çerçevesinde Millet Bahçesi Kavşağı'nın kazı çalışmaları nedeniyle kapatılacağını duyurdu. Belirtilen tarihlerde trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Millet Bahçesi Kavşağı'ının, kazı çalışması sebebiyle kapalı olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma kapsamında Farabi Caddesi güzergahında Şeker Cami ve Millet Bahçesi Kavşağı arası, Kudüs Caddesi güzergahındaki 2. geçit ve Millet Bahçesi Kavşağı arası ile Çark Caddesi'nde bulunan Çark Köprüsü ve Millet Bahçesi Kavşağı arasının 12 Haziran Perşembe 20.00-24.00 arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilerek, araç sürücülerine alternatif güzergahları kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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