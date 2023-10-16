Sakarya'da meslek lisesinde KBRN tatbikatı yapıldı

Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yapılan tatbikat öncesi öğrencilere KBRN ve olaylara doğru müdahale şekilleri anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, lisenin kimyasal malzeme üretimi yapılan atölyesinde KBRN sızıntısı olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Koruyucu elbiselerini giyen ekipler, bayılan bir öğrenciyi sedyeyle arındırma ünitesine taşıdı.

Tatbikatı dikkatle izleyen öğrenciler, olası KBRN durumunda yapılan iş ve işlemleri, kullanılan araç, gereç ve ekipmanları uygulamalı öğrendi.