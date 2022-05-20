Sakarya'da meslek lisesi öğrencilerinin tasarımları fuarda sergileniyor - Haberler

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında "Rota 54: Sakarya'nın Mesleki Eğitim Yolu Fuarı" açıldı.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açılan fuarda, Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile kurum müdürleri, kentteki meslek liselerince açılan stantları inceleyerek sergilenen ürünler ve cihazlar hakkında bilgi aldı.

Savaşçı, gazetecilere, Meslek Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli adımlar atıldığını söyledi.

Mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu imkanları tanıtmak ve tüm gençlerin, ailelerin yeniliklerden haberdar olması için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Savaşçı, "İlimizde mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1720 iken düzenleme sonrasında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 6 bin 808'e yükseldi. Mesleki eğitim merkezlerinin hem insan kaynağımızın niteliğinin artmasında hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacağına inanmaktayız." şeklinde konuştu.

Savaşçı, ülke ekonomisine katma değerde birçok fayda sağlayan meslek liselerinin üretimdeki başarılarının her geçen gün arttığını kaydetti.

Ar-Ge çalışmalarını hızla geliştiren Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği ihracatla meslek liselerinin üretimdeki gücünü gösterdiğine işaret eden Savaşçı, "Fabrika gibi çalışan okullarımız mesleki ve teknik eğitimde 2021 yılında 9 milyon 805 bin 389 lira gelir ederken, 2022'nin ilk 4 ayında 7 milyon 193 bin 79 lira üretim yaparak 2021'in yüzde 70'ini yakaladı. Okullarımız 2022 yılında mesleki eğitimde döner sermaye kapsamındaki üretimden 28 milyon lira gelir elde etmeyi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, öğrencilerin bizzat üretimin içinde yer almasını önemsediklerini belirterek, bu çalışmaların ekonomiye önemli katkılar sağlarken öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine de fırsat oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Törende, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Meslek lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli araçlar, insansız hava araçları, güneş panelleri, otonom araçlar, çevreye duyarlı kıyafetler, yöresel ürünler ve ahşap malzemelerin yer aldığı fuar, gün boyu ziyaret edilebilecek.