Sakarya'da mantar toplarken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda dere yatağına düşen kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda dere yatağına düşen kişi, ekiplerce kurtarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Cihangir Kırım (62), sabah saatlerinde mantar toplamak için çıktığı ormanlık alanda kayboldu.
Kırım'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Sakarya UMKE ekipleri Kırım'ı arama çalışması başlattı.
Ekipler, cep telefonu sinyalinden Kırım'ın yerini tespit etti. Kırım, orman yolundan yaklaşık 570 metre aşağıda dere yatağında bulundu. Düşerek yaralanan ve nefes almakta zorluk çeken Kırım, ekiplerce ambulansa taşındı.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.