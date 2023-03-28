Sakarya'da, mangal kömürü üretim tesisinde yangın çıktı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, mangal kömürü üretim tesisindeki kurutma kazanında çıkan yangında tesisin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Ekinli Mahallesi'nde meydana geldi. Mangal kömürü üretim ve paketleme tesisinde bulunan kurutma kazanı henüz belirlenemeyen sebeple alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangında tesisin bir bölümü yanarak kulanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.