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Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada 1 Ölü, 30 Yaralı

Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlamada 1 Ölü, 30 Yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı ve Bakanlık müfettişleri olayı araştırmak için görevlendirildi.

SAKARYA'da 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada işçi Mesut Simay (27) hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı, 1'i ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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