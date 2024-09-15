Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 21 Yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 21 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, saat 13.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada 2'si ağır 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çevrede önlem alan polis, yanan fabrikaya yaklaşılmasına izin vermedi. Alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

VALİ KARADENİZ: 2 YARALI ENTÜBE DURUMDA

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, "21 yaralıdan 12'si hastanelere sevk edildi. 9 yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre, değirmen bölümünde yaşandı" dedi.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.