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Sakarya'da Mahdumlar Mahallesi'nde İçme Suyu Hattı Yenilendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mahdumlar Mahallesi'nde 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattını yeniledi. Yenilenen hat sayesinde su kaybı ve arızaların önüne geçildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mahdumlar Mahallesi'ne 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattının yenilendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Mahdumlar Mahallesi'nde başlattığı hat yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bölgeye 30 yıldan fazladır hizmet veren içme suyu hattını yenilediği belirtildi.

Yenilenen 1000 metrelik hat sayesinde su kaybı yaşanmayacağı gibi aynı zamanda oluşabilecek arızaların da önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, "Bu sayede ciddi oranda su tasarrufu sağlayacak yeni hat ile bölge halkı kesintisiz içme suyuna kavuştu." denildi.

Merkezden kırsala kadar şehrin dört bir yanına kaliteli içme suyunun kesintisiz şekilde ulaştırılması için altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Haberler

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