Sakarya'da kuzenine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuzeninin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.