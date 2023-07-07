Sakarya'da kuzenine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuzeninin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuzeninin kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karasu-Kurudere Mahallesi grup bağlantı yolu Kurudere istikametinde Emirhan A. (21) idaresindeki motosiklet, mahalle girişinde karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen H.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yola savrulan Emirhan A, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emirhan A. ile H.A'nın kuzen oldukları öğrenildi.
Sürücü H.A, kuzenine çarptığını öğrenmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.