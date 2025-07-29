Sakarya'da kuyumcudan hırsızlığa ilişkin 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kuyumcudan 30 milyon liralık hırsızlık yapılmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar E.İ, B.Ç.S, E.İ, G.F, G.S. ve A.D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler A.M.A, F.M.A. ve U.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yoklama, kimlik tespiti ve iddianamenin kabul kararının okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Sanık A.D, aracıyla sanık G.F'yi Düzce'ye bıraktığını, hırsızlık olayıyla hiçbir alakasının bulunmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık B.Ç.S. savcılıkta verdiği ifadenin kısmen doğru olduğunu belirterek, Sakarya'ya hiç gelmediğini ve olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

B.Ç.S, G.F'nin yaklaşık 20 yıldır arkadaşı olduğunu anlatarak, H.E. ve E.İ. ile ofis dışında hiçbir yerde görüşmediğini, yolda indirmek üzere aracına aldığını ve çantanın içinde ne olduğunu bilmediğini savundu.

Yakalama kararı olan firari sanık H.E. ile motosikletle kuyumcuya gelip, vitrindeki altınları çantaya koyan tutuklu sanık E.İ, ifadesinin kısmen doğru olduğunu ve söylemediği şeylerin kayda geçtiğini ileri sürdü.

E.İ, kuyumcuyu soyarken kendisini H.E'nin yönlendirdiğini, dükkanın kepengini levye ile açtığını, soygunda zorluk yaşamadığını, ayrıca soygunun bu kadar kolay gerçekleşeceğini tahmin etmediğini ve H.E'nin dükkan hakkında önceden bilgi sahibi olduğunu tahmin ettiğini belirterek, "Dükkandayken H.E'nin yanına gittiğimde kendisi kasaları açmıştı. Kendisinin iş yeriyle ilgili bilgi sahibi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

E.İ, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla müştekilere ödenen 9 milyon 20 bin liranın bir kısmı için çevresinden borç aldığını, soygundan payına düşen parayı alamadığı halde daha fazlasını mağdura ödediğini iddia etti.

Sanık E.İ, olayda ismi geçenlerin çoğunun ağabeyinin iş yerinde çalıştığını, kendisinin olay tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunduğunun sabit olduğunu anlattı.

Sanık G.F, B.Ç.S. ile eskiden tanıştığını, onun ehliyeti olmadığı için aracı kendisinin kiraladığını aktararak, "B.Ç.S. ile olaydan sonra sadece kart ve post konusu konuşuldu. Olaydan sonra para alışverişimiz olmadı." savunmasını yaptı.

Müşteki A.M.A, "Amcaoğlu F.M.A. ile anonim şirketi adına 3. kuşak olarak işletiriz. 60 yıldır var olan işletmedir, sıfıra indik. Mağdur olduk, aile içi sıkıntılar yaşadık, mental olarak yıkıldık. İmzaya gelince parayı almaya mecbur kaldık. Dükkan sıfırdı, ticari faaliyetimiz sona erecekti. En iyi kararı vereceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteki F.M.A. da "Biz bu olaydan sonra çöküntüler yaşadık. Toptancıların verdiği emanetler olmasa yürütemezdik. 10 kilo altın çalındı, bugünkü değeri 44 milyondur, 9 milyonu o yüzden aldık. Emtiaya kimse sigorta yapmamaktadır çünkü değeri sürekli artmaktadır. Bizimki eski sistemdir, bu nedenle emniyete bağlanamadı. Alarmın aküsü bitmiştir, bu nedenle çalmamıştır. Yine kasalar elektriklidir sigortadan açıldığında çalışmaktadır. Şalterle açılmaktadır, bunun için burayı bilen, izleyen ya da takip eden birinin bileceği iştir. Üst katta kiracımız vardır. Burası o dönem dört ayrı kepenkli kapıdan oluşuyordu. Kepenkleri kırıp indirmişler, ben burayı kapattım.

Dükkandaki pano kalkış anahtarları dolabın içinde şalter hattı verilmeden anahtarlar çalışmamakta. Güncelleme yaptık ama buradan söylemek istemiyorum. Dükkanımızdaki tüm mallar faturalıdır gerekirse bunları sunacağız. O dönem emanet almıyorduk kendi öz sermayemizdi. Sadece bende değildi hiçbir kuyumcuda sigorta yapılmamaktadır. Söz konusu anahtar taşınabilir değildir. Kaldı ki herkesin bulabileceği yerde değildir, saklıdır. Dükkanda 2 kasa olup daha çok bileziklerin olduğu kasa açılmıştır. Diğerlerinin içinde de altın vardır, açılmamıştır. Alelade basit hırsızlık değildir, profesyonel işidir, planlıdır."

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Müşteki vekilleri de olayın planlı soygun olduğunu, maddi ve manevi zararlarının oluştuğunu belirterek, tutukluluklarının devamını talep etti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar veren hakim, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'da kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S. ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli E.H. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iştirak halinde "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.