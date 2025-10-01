Sakarya'da Kuyumcudan 30 Milyon Lira Hırsızlık Davası Devam Ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kuyumcudan 30 milyon liralık hırsızlık yapılmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 7 sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi salonundaki teknik aksaklık nedeniyle 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanıklar E.İ, B.Ç.S, E.İ, G.F, G.S. ve A.D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Müştekiler F.M.A. ve A.M.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanarak, "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını, hakkında yakalama kararı bulunan H.E'nin dosyasının ayrılmasını talep etti.

Söz alan müştekiler F.M.A. ve A.M.A. mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, adalete sığındıklarını ve şikayetçi olduklarını söyledi.

Firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık E.İ, maddi durumu itibarıyla bu işe karıştığını ancak öncülük yapan kişilerin (dükkan sahibi) olduğunu savunarak, "Dükkan sahibinin de yargılanmasını istiyoruz. Söz konusu dükkanın sigortası yoktur. Anahtarlar kolay yerlerde. Kepenkleri elle açıyorum, video da izlemişsinizdir, sanki tavuk kümesi." ifadesini kullandı.

Sanık B.Ç.S. ise karakolda anlattıklarını kabul etmediğini kaydetti.

Sanık G.S. 8 aydır hakkındaki suçlamayı dahi bilmediğini ve dosyada 3 satır kendisinden bahsedildiğini ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık E.İ. de savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini dile getirerek, Sakarya'ya gelmediği halde yargılandığını öne sürdü.

Sanık G.F. ise olayı karakolda öğrendiğini, polis huzurunda ilk defa ifade verdiği için ne söylediğini bilmediğini belirterek, mahkemedeki beyanlarının doğru olduğunu belirtti.

Sanık A.D. olayla nasıl alakası olduğunu çözemediğini dile getirerek, "Hiç kimseyi tanımıyorum, kimse de beni tanımıyor. Yanlış yerde bulundum." diye konuştu.

Müşteki vekilleri de daha önce belirttikleri hususların mütalaada yer almadığını, ceza istemini kabul ettiklerini, etkin pişmanlık kısmını ise kabul etmediklerini belirterek, sanıklar arasındaki bağlantıların açıkça belli olduğunu kaydetti.

Sanık müdafileri ise mütalaaya karşı yazılı beyanda bulanacaklarını dile getirerek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına, sanık B.Ç.S'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, tarafların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 29 Aralık 2024'te kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli H.E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iştirak halinde "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.