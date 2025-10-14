Haberler

Sakarya'da Kuyumcu Soygununa Soruşturma: 130 Bin Dolar ve Esrar Ele Geçirildi

Sakarya'da bir eve düzenlenen operasyonda 130 bin dolar ve 20 gram esrar ele geçirildi. Kuyumcu soygunuyla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı, soygunun faili yurt dışına kaçtı.

SAKARYA'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 20 gram esrar ile kuyumcu soygunundan elde edildiği belirlenen 130 bin dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soyguna karışan 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 20 gram esrar ile 130 bin dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ekipleri evde ele geçirilen 130 bin doların 4 Ekim'de İstanbul'daki kuyumcu soygununda çalınan paralar olduğunu tespit etti. Kuyumcu soygununu gerçekleştiren E.Ç.'nin (43) olaydan bir gün sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi. E.Ç.'den paraları alarak Sakarya'ya getirdiği belirlenen F.A. (22) ise polis ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
