Sakarya'da Kuyumcu Hırsızlığı Davasında 7 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kuyumcudan 30 milyon liralık hırsızlık yapılmasına ilişkin 6'sı tutuklu, 1'i firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesi salonundaki teknik aksaklık nedeniyle 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar E.İ, B.Ç.S, E.İ, G.F, G.S. ve A.D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki F.M.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki F.M.A. önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, mağduriyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık B.Ç.S, kuyumcu dükkanının 1998'de de iş yeri sahibinin oğulları tarafından soyulduğunu iddia ederek, olayı cezaevinden birinin bildiğini, bu ismi dilekçeyle mahkemeye göndereceğini anlattı. B.Ç.S, bu olayda da iş yeri sahibinin birileriyle anlaşmış olabileceğini savunarak, arada kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

Sağlık sorunları olduğunu belirten B.Ç.S, tahliyesini talep etti.

Firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanık E.İ. de "Dilekçede belirttiğim konular var, onlar araştırılsın. Ayrıca tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Bu çok kolay meydana gelmiştir, muhtemelen anlaşılmış iştir. Sigorta yoktur. Geçmişte sigortasının olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Çalışanları yeni işe girmiş." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık E.İ. ise önceki beyanlarını tekrarladığını dile getirerek, "Emniyette ve savcılıkta, Kağıthane'den neden çıkarak Kurtköy'e geldiğim, altın dolu çantaları aldığım soruldu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Telefonum size verildi kayıtların geldiğini düşünüyorum." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanıklar G.F, G.S ve A.D. de haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Hakim, sanıkların tutukluluk halinin devamına, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, iş yerinin sigortasının olup olmadığının araştırılması için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'da kuyumcudan yapılan hırsızlığa ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenlemiş, şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklanmıştı. Şüpheli H.E. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iştirak halinde "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.