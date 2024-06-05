Sakarya'da Kurban Bayramı'na 11 gün kala kurbanlık satışlarında hareketlilik başladı.

Adapazarı ilçesinde besicilik yapan Bilal Efe, çiftliğinde baktığı 80 büyükbaş hayvanından 77'sini müşterilerine sattı.

Çiftlikteki yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığa sahip tosun ise 250 bin liradan alıcı buldu.

Karakamış Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan ailenin 3. kuşak temsilcisi Efe, AA muhabirine, bayram öncesi kurbanlıkların çoğunu sattıklarını söyledi.

Toplam 80 sığırdan 3 tane kaldığını anlatan Efe, "Allah'a şükür bitirdik. 1 ton 100 kilogram civarı bir hayvanımız vardı; 250 bin liraya sattık. Allah kabul etsin, baba dostu bir ağabeyimiz aldı." dedi.

Efe, kurban hisse bedelinin 25-30 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Bu sene biraz düşüş yaşadık ama olsun seneye telafi ederiz inşallah. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kesim yaparken herkes dikkat etsin." diye konuştu.