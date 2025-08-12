Sakarya'da Kumar Oynayan 4 Kişiye 36 Bin 988 Lira Ceza

Sakarya'da yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynatılan iş yerinin sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynayan ve oynatan kişi ile iş yerlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

Ayrıca, işletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
