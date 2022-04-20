Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddiası - Haberler

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Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddiası

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddiası

Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddialarının yer aldığı videonun kentte çekilmediği belirlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da köpeklere işkence edildiği iddialarının yer aldığı videonun kentte çekilmediği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan ve Sakarya'da gerçekleştiği öne sürülen köpeğe şiddet videolarına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda videonun yaklaşık 6 ay önce başka bir ilde çekildiğini saptayan ekipler, köpeklere işkence yapan A.M. ve C.S'yi görüntüleri inceleyerek tespit etti.

Sakarya'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıların uzun bir süre önce kentten ayrıldığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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