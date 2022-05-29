Konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı - Haberler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçedeki festival kapsamında düzenlenen konserde E.Ö. ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada E.Ö, M.T'nin bacağına silahla ateş etti. Yaralanan M.T'ye ilk müdahaleyi olay yerindeki zabıta ve polis ekipleri yaptı.

M.T, 112 Acil Sağlık ekibince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada konser alanındaki bebek arabasında bulunan 3 yaşındaki E.F'nin ağlaması üzerine ailesi, çocuğun da yaralandığını fark etti.

İlçedeki hastaneye götürülen küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

E.Ö, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.