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Sakarya'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 5 Ölü, 3 Gözaltı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye getirildi.

Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan silahlı kavgada yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan N.Y (48), G.Ö (39) ile F.U.U'nun (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirlerine tabancayla ateş etmesi sonucu Y.Ö, O.Ö. ve V. Y. olay yerinde, Ö.Ö. ile F. Y. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İki aile arasında 2 Nisan'da da kavga çıktığı, olaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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