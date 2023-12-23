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Sakarya'da komşu kavgası silahlı saldırıya dönüştü

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Bahçeye battaniye asılması konusunda çıkan tartışma sonucunda L.D, komşusu S.K'ye silahla ateş etti. Yaralanan S.K, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çeltikler Mahallesinde komşular L.D. ve S.K. arasında, bahçeye battaniye asılması konusunda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda L.D, silahla komşusu S.K'ye ateş etti.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan S.K, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.K'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan L.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Geyve Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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