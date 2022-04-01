Kitap kafe üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) kampüsünde, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap kafe açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin kimliğini oluşturan, marka değerini yükselten unsurlardan birinin yayın faaliyetleri olduğunu söyledi.

Üniversitenin SAÜ Kültür Yayınları ve SAÜ Yayınlarının olduğunu belirten Savaşan, bu yayınevlerinin birçok eseri okuyucuyla buluşturduğunu ifade etti.

Savaşan, kampüs kimliğinde, öğrenci ve öğretim üyesinin değer bulduğu mekanlardan da bahsedildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yaşayan kampüs diye yola çıktık. Bütün mekanlarımızı öğrencilerimiz ve hocalarımızın daha nezih ortamlarda çalışmalarına imkan temin etmek üzere yeniledik, özellikle erişilebilirliğe dikkat ettik. Üniversitede kitap evi olması lazım diye düşünürdüm hep. Dolayısıyla ismini 'Kitap Keyfi' koyduğumuz bu mekan, bu ihtiyaca inşallah karşılık veriyor. Bir taraftan üniversitemizin marka değerini yükseltip üniversite kimliği kazandırmak amacıyla yayınevi faaliyetlerini, öbür taraftan da kampüs kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kitabı ve kitap evini çok önemsiyoruz."

Savaşan, 9-18 Mayıs'ta "SAÜFest" ismiyle etkinlik düzenleyeceklerini anlatarak, "Bu etkinliğin kalbine kitabı koymak istiyoruz. Kitap fuarı en geniş alana sahip olacak. Yaklaşık 100 yayınevi burada kitaplarını sergileyecek. Söyleşi ve imza günü de tertip edeceğiz. İstihdam fuarı kuracağız. Dolayısıyla gençlerimizle sektörü üniversite içerisinde buluşturmaya çalışacağız." dedi.

Konuşmanın ardından, kitap kafenin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.