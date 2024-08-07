Pamukova'daki Kışlada Çıkan Yangın 2 Saatte Söndürüldü

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Turgutlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisindeki ormanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını ağaçlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de müdahale ederken, kışlada görevli askerler de yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma işlemleri yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

26 yıl önce Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde eski mühimmat imhası sırasında yangın çıkmış, büyük patlamalar sonucu Pamukova ilçesi boşaltılmıştı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,