Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Keresteciler Sanayisi Sitesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.