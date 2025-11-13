Sakarya'da Kenevir Yetiştiren İki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da evde kenevir yetiştiren ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Kocaali ilçesinde kenevir yetiştirildiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli S.K'nin (39) evi ve eklentisinde yapılan aramada 29 kök kenevir, 1 kilo 650 gram kubar esrar, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı, iklimlendirme sistemi, vantilatör, elektrikli ısıtıcı, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 16 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adapazarı ilçesinde ise M.K'nin (24) ev ve aracında yapılan aramalarda, 425 gram kubar esrara ve cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.