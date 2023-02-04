Sakarya'da kaza yaptıktan 10 saat sonra yerde hareketsiz bulunan sürücü hastanede öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobiliyle direğe çarptıktan yaklaşık 10 saat sonra 50 metre ileride hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobiliyle direğe çarptıktan yaklaşık 10 saat sonra 50 metre ileride hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi. Yeni Mahallesi liman kavşağında gece saatlerinde polis ekiplerince direğe çarpmış halde bulunan otomobil, sürücüsü bulunamayınca çekici yardımıyla kaldırıldı. Olaydan yaklaşık 10 saat sonra kaza yerinin 50 metre ilerisinde bir kişinin yerde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, yerde yatan kişinin sürücü Halil Patan (36) olduğu belirlendi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Patan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Sakarya Güncel Haberler

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