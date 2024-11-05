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Sakarya'da Kaza Sonrası Kirli Suya Karşı Önlemler Alındı

Sakarya'da Kaza Sonrası Kirli Suya Karşı Önlemler Alındı
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Sakarya'da meydana gelen bir trafik kazası sonrasında sızan akaryakıtın dereye karışması sonucu, SASKİ ekipleri kirli suyun Sapanca Gölü'ne ulaşmaması için emici bariyerler koyarak önlem aldı.

SAKARYA'da kaza sonrası sızan akaryakıtın dereye karıştığı belirlenince, kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmaması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dereye emici bariyer koyup önlem aldı.

Olay, öğle saatlerinde Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelen kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde akaryakıt benzeri yağlı bir katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen SASKİ ekipleri, dereye emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi. İnceleme sonrasında, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından araçlardan sızan mazotun suya karıştığı tespit edildi. Suyun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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