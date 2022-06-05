Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş - Haberler

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kaybolan kuaför Savaş Aydoğan (42) ile ilgili ifadesi alındıktan sonra kayıplara karışan yakın arkadaşı Cem Tuna, Zonguldak'ta polise giderek teslim oldu. Tuna'nın polisteki ilk ifadesinde; arkadaşını kendisine silah çektiği için öldürdüğünü ve fındık bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Kocaali'deki fındık bahçesinde yapılan kazıda kaybolduktan 42 gün sonra kuaför Aydoğan'ın cesedi bulundu.

Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İddiaya göre Aydoğan'ın ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca ailesine bilgi vermek üzere oğlu Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.'den yardım istedi. Oğlu Cem Tuna ile Aydoğan'ın kız arkadaşı da telefon numarasını vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cem Tuna, kuaför Aydoğan'ın ailesini arayarak kayıp olduğunu bildirdi.

Jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından fındık bahçesinde yapılan araştırmadan sonra kazı çalışması başlatıldı. Yapılan kazıda kaybolduktan 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, morga götürüldü. Cem Tuna ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi.