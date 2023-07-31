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Sakarya'da Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli genç, ekiplerin çalışması neticesinde yaklaşık 8 saat sonra bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli genç, ekiplerin çalışması neticesinde yaklaşık 8 saat sonra bulundu.

Olay, dün Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki A.A. isimli zihinsel engelli kadının saat 11.00'da ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve STK'lardan oluşan arama kurtarma ekipleri gönderildi. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları neticesinde kayıp kadın saat 19.15'de bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan A.A., ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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