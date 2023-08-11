Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da düşen hava sıcaklıkları yağışı da beraberinde getirdi. Şehir merkezinde yağış etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı. Serinleyen hava, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sakarya'da kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı

SAKARYA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kavurucu sıcaklar yerini yağışa bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da düşen hava sıcaklıkları yağışı da beraberinde getirdi. Günlerdir kavurucu sıcaklıkların etkisinde kalan şehir merkezinde yağış etkisini göstermeye başladı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışla birlikte serinlediğini belirten Muhammet Kırcan, "Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları çok artmıştı. Şimdi yağışla birlikte biraz da olsa serinledik" dedi.