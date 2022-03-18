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Sakarya'da karla mücadele çalışması devam ediyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da karla mücadele çalışması devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıları yapılan ve şehir merkezi ile 16 ilçede hissedilmesi beklenen yoğun kar yağışının kente ulaştığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle 4 ilçenin yüksek kesimlerdeki mahallelerinde bazı yolların ulaşıma kapandığı aktarılan açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz saat 12.30 itibarıyla yoğun kar yağışının etkili olduğu 12 mahalle yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz kent merkezi ve 16 ilçede ulaşımın aksamaması için belirlenen kritik noktalarda 24 saat boyunca nöbete devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, Güncel, Haberler

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