Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen çift ile kızlarının cenazeleri defnedildi Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları toprağa verildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman (44), eşi Hacer (44) ve kızları Zeynep Zengin'in (19) cenazeleri, Ömercikler Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Burada alınan helallik sonrası Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Öte yandan hastanede tedavisi süren çiftin diğer çocuğu Emirhan Zengin'in (18) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin, doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, karı koca ve kızları olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Zeynep Zengin Sakarya Otopsi Akyazı Güncel Haberler

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