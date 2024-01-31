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Sakarya'da Kar Yağışının Ardından 32 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

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Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 32 mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürerek mahalle yollarını ulaşıma açtı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgelerde vatandaşların yaşam alanları da temizlendi.

Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 32 mahalle yolunda çalışmalar tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin özellikle yüksek bölgelerinde yoğunlaşan yağışın ardından ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Belediyenin kırsal bölgelerde yürüttüğü karla mücadele çalışması, meteorolojik sistemin normale dönmesiyle son buldu ve 3 gün boyunca yoğun yağış alan 32 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali'de 72 saat boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Bu süreçte yoğun kar alan özellikle de rakımı yüksek 32 mahallenin ulaşıma kapandı. Ekipler, mahallelerin ulaşım akışını normale çevirdi ve bölgelerde kar küreme çalışmaları yaptı.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgelerde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkan vatandaşların yaşam alanları da talepler doğrultusunda temizlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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