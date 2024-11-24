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Sakarya'da Kar Yağışı Sonrası Kapalı Mahalle Yolu Yok

Sakarya'da Kar Yağışı Sonrası Kapalı Mahalle Yolu Yok
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Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın kırsal kesimlerinde kar yağışının etkilerini ortadan kaldırmak için ekiplerle kar küreme çalışmaları yürüttü. Şehirde kapalı mahalle yolu bulunmadığı bildirildi.

Sakarya'da kar yağışının etkili olduğu kırsal kesimlerde kapalı mahalle yolunun olmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından belediye ekiplerince şehir merkezi ve 16 ilçenin kırsal bölgelerinde kar küreme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Yüksek bölgelerde yoğun kar alan mahalle yollarını 7/24 esasına göre takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin çalışmaları neticesinde şehirde kapalı mahalle yolunun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 8 araç, 20 personelle kar nöbetini sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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