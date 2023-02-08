Sakarya'da kar yağışı etkili oldu Güncel Haberler Sakarya'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. Sakarya'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde ve kar yaşının aralıklarla etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve trafiğin aksamaması için önlem aldı. Belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yollarda çalışma yürüttü. Aralıklarla etkili olan tipi nedeniyle ekiplerin kent merkezi ve şehirlerarası yollardaki çalışması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Sakarya Güncel Haberler

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