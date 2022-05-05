Sakarya'da kanalizasyon çukuruna düşen buzağı kurtarıldı - Haberler

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Sakarya'da kanalizasyon çukuruna düşen buzağı kurtarıldı

AA - Murat Diri - Güncel
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Sakarya'da kanalizasyon çukuruna düşen buzağı kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen buzağı, belediye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen buzağı, belediye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Veysel Mete, buzağının sürüden kaybolduğunu fark etti.

Mete, uzun süren arama çalışmaları sonucu buzağının rögar kapağı kırılan kanalizasyon çukuruna düştüğünü fark etti.

Uzun süre buzağıyı düştüğü çukurdan çıkarmaya çalışan Mete, başarılı olamayınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Buzağı, Taraklı Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Buzağına kavuşan Mete, belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Murat Diri - Güncel

Yenidoğan, Taraklı, Sakarya, Güncel, Haberler

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