Sakarya'da Kamyonet Yangınına Vatandaş Müdahale Etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halinde olan kamyonetin motor kısmında çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde alev alan kamyonetin motor kısmında çıkan yangına ilk müdahale vatandaştan geldi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Merkez Mahalle'de meydana gelen olayda, seyir halinde olan kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin daha da büyümesini önledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA