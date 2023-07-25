Sakarya'da Kamyon Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca Küçükkışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferizli istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan E.C. idaresindeki 54 AAE 698 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA