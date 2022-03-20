Sakarya'da kahvehanedeki silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

ARİFİYE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçedeki bir kahvehanede 18 Mart akşamı çıkan silahlı kavgada Adem Bir'i (47) tüfekle öldüren ve kaçmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan Z.B'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Z.B, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.