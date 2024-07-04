Sakarya'da kağıt peçete fabrikasında yangın çıktı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan bir kağıt peçete fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir miktar malzeme kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt peçete fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gökgöz Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan ham madde malzemeleri bilinmeyen nedenle tutuştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, bir miktar malzeme kullanılamaz hale geldi.