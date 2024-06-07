Sakarya'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında fabrikanın ham madde deposunda bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Gökgöz Mahallesi'nde bulunan fabrikanın ham madde deposunun önündeki malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, alevlerin depoya sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.
Yangında çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.