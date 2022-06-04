Sakarya'da kadınların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Haberler

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Sakarya'da kadınların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da kadınların görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

Sakarya'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada yayınlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen Afganistan uyruklu Ş.S. (18) polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin, adli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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