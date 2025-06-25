Sakarya'da Kaçan Şüpheli Polise Ateş Açtı, Bacağından Vuruldu

Sakarya'da Kaçan Şüpheli Polise Ateş Açtı, Bacağından Vuruldu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan E.Ö., polislere ateş açarak kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu. Olay sırasında E.Ö., bir motosiklet satış iş yerinde polislere yine ateş açtı ve tehditler savurdu. Uzun süren ikna çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan, takip edildiği polislere ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli, bacağından vuruldu.

Çok sayıda suç kaydı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö. (53), Sakarya Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince Mithatpaşa Mahallesi mevkisinde yanındaki tabancayla ekiplere doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında polis ekiplerince bacağından vurulan E.Ö, Harmanlık Sokak'ta bulunan motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi.

Burada tekrar polislere doğru ateş eden E.Ö, tabancayı kendine doğrultarak tehditler savurdu.

İş yerinde bulunanları tahliye eden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı ve sokağı trafiğe kapattı.

İş yerinde bulunan bir motosiklete binerek kaçmak isteyen şüphelinin, iş yerinden çıkması polis tarafından engellendi.

Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri de sevk edildi.

İş yerinin etrafını saran ekipler, E.Ö'den teslim olmasını istedi. Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay mahalline gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan olay yerine gelen ve çelik yelek giydirilen E.Ö'nün ailesi de bir süre uzaktan ikna çalışmalarına katıldı.

E.Ö. ile görüşen müzakereci polislerin ikna çalışması yaklaşık 3 saattir devam ediyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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