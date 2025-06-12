Sakarya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Tütün ve Cinsel Ürünler Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: Tütün ve Cinsel Ürünler Ele Geçirildi
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Sakarya'da düzenlenen operasyonla 100 bin 200 boş makaron, 21 bin 260 sarma sigara ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da kaçakçılıkla mücadele operasyonunda tütün ve türevleri ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı tespit edilen M.E.C. ve B.S.T. isimli 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki adreste yapılan aramalarda 100 bin 200 boş makaron, 21 bin 260 sarma sigara, 541 paket sigara, 10 paket sigara sarma kağıdı, 176 puro, 38 elektronik sigara ve 105 cinsel içerikli jel ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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