Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 408 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Operasyonda gözaltına alınan E.T'nin (36) evinde yapılan aramalarda, 408 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 83 adet 100'er gramlık tütün paketi, 10 kilogram kıyılmış tütün, 2 tütün sarma makinesi, kompresör, elektrik panosu ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.