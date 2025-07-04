Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tabanca Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri tarafından 2 tabanca ve 65 mermi ele geçirildi. 48 yaşındaki şüpheli M.E. tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında M.E'nin (48) adresine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ve 65 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel