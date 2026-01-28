Haberler

Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında F.S. ve A.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. 670 kilogram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.

Yapılan iki operasyonda F.S. (44) ve A.K. (45) gözaltına alındı. Şüphelilere ikamet ve depolarda yapılan aramalarda, 670 kilogram açık tütün, 57 bin 500'ü dolu olmak üzere 483 bin 300 makaron, 1 elektronik sigara sarma makinesi, terazi, tütün sarma makinası, 3 tütün kıyım makinası, 7 tütün sarma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

