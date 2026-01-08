Haberler

Sakarya'da 3 tonu aşkın tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, S.D. (29), H.S. (43), İ.Ö. (37) ve Y.E'nin (36) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 100 kilogram tütün, 200 bin boş, 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara sarma makinesi, 3 hava nem kurutucu makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
