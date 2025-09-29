Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 3,2 Ton Ele Geçirildi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3,2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinin TEM Otoyolu gişelerinde bir TIR'ı durdurdu. M.S.C. (26) idaresindeki TIR'ın dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 3,2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.S.C. hakkında adli işlem başlatıldı.