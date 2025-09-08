Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 257 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir iş yerinde 257 bin 20 makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. ve K.B'nin iş yerine kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan aramalarda, 64 bin 220 içi tütün doldurulmuş, 192 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 122 kilogram kaçak tütün ve 3 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda G.B. ile K.B. gözaltına alındı.